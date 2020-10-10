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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Transferde ülke olarak sınıfta kaldık İkinci liglerin bile gerisindeyiz

İHA

Transferde ülke olarak sınıfta kaldık İkinci liglerin bile gerisindeyiz

Toplam 33 milyon Euro harcanan Süper Lig, transferde birçok ülkenin alt liglerinin bile gerisinde kaldı. Korona virüs pandemisi bir çok sektörü olduğu gibi futbol endüstrisini de etkiledi.
www.bgazete.com'un haberine göre 20202021 sezonu yaz transfer döneminin şampiyonu 1.39 milyar Dolar harcayan Premier Lig olurken, 33 milyon Euro harcayan Süper Lig sıralamada çok gerilerde kaldı. Premier Lig'e yeni yükselen bir takımın bile Süper Lig'den daha fazla para harcayabildiği bu dönemde, Süper Lig'de kaliteli futbol ve dünya yıldızlarını izlemek şimdiden hayal gibi duruyor.

Alt liglerin bile gerisinde kaldık
Majör liglerin alım gücü açısından bizden çok yukarılarda olmasına zaten alışmıştık fakat İngiltere, İspanya ve İtalya'nın alt liglerinin bile Süper Lig'den 2 kat fazla harcama yapabiliyor olması Türk Futbolu'nun nereye gittiği sorusunu akıllara getirdi.

Süper Lig'in transfer şampiyonu Fenerbahçe
COVID 19'un etkisiyle bu yıl Türk takımları çok daha temkinli davrandı. Öncelikle ödediği yüksek maaşlardan kurtulmaya çalışan kulüpler transfer konusunda az maliyetine rağmen en yüksek verimi alacakları oyuncuları renklerine katmaya çalıştılar. Sattığı futbolculardan da ligin en çok kazanan takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı oyuncularla da son yılların en verimli transfer dönemini geçirdi. 17.5 milyon Euro'ya Vedat Muriqi'i, 4.5 milyon Euro'ya Jailson'u elinden çıkaran sarılacivertliler, Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Isla, Tolgay Arslan gibi oyuncularla vedalaşırken bazı oyuncuları da kiralama yoluna giderek büyük bir maaş yükünden kurtulmuş oldu. Buna karşın tam 18 yeni transfer ile takımı adeta baştan dizayn eden Fenerbahçe, Marcel Tisserand'a 4 milyon Euro, Nazim Sangare'ye 1 milyon 750 bin Euro, Dimitrios Pelkas'a 1 milyon 600 bin Euro, Mauricio Lemos'a 1 milyon 500 bin Euro ve İsmail Yüksek'e 65 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek toplamda harcadığı 8 milyon 915 bin Euro'yla Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

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