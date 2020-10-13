BUDO'dan sefer iptalleri

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri´nin (BUDO) 2 seferinin, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.
BUDO´nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile saat 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-13 17:16:20
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