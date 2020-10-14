Başkan Yılmaz’dan miniklere öğüt

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen konularında tavsiyelerde bulunarak, derslerinde başarılar diledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mustafa Necati İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Ümit Özgüler’den pandemi tedbirleri kapsamında başlayan yeni eğitim ve öğretim dönemindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, daha sonra sınıfları ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde okul sürecini biraz daha dikkatli bir şekilde yaşayacağız. Ellerimizi sık sık yıkamaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen göstereceğiz. Ben de bugün sizleri ziyarete geldim. Çünkü öğretmenleriniz gibi bizler de sizi çok özledik. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük ihtiyacının eğitimli nesiller yetiştirmek olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Toplumumuzun kalkınmasında nitelikli eğitim almış nesiller yetiştirmenin en önemli aşama olduğunu biliyoruz. Bu minvalde yerel yönetim olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almasını, eğitim yaşantısının yanında sosyalkültürel faaliyetlere katılmasını ve en az bir spor dalıyla ilgilenmesini önemsiyor ve onları destekliyoruz. Çocuklarımızın daha iyi fizikî şartlarda eğitim görmesi için okullarımızda iyileştirmeler yapıyoruz. Öğrencilerimiz için şehrimizde birçok faaliyet düzenliyoruz. Spor okullarımızda yavrularımızın sağlıklı yetişmesi için yazkış demeden hizmet veriyoruz. Yavrularımızın millî ve manevî değerleri özümsemiş, tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Yılmaz, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

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