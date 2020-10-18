Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA´da, kasaplar için ürün satılan iş yerinin deposunda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, et ürünleri ve sebzeler yandı.

Merkez Osmangazi ilçesi BursaYalova yolunda bulunan ve kasaplar için ürün satılan iş yerinin deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangın, kısa sürede depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı depodaki yüzlerce kilo et ürünü ve sebze yandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-10-18 10:32:33



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