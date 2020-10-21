Epilepsi nöbeti geçirince bisikletten yola düşen hamile kadın yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 4 aylık hamile olan Betül S. (23), epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu kullandığı elektrikli bisikletten düşerek, yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, BursaAnkara yolunun İnegöl girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Betül S., kullandığı elektrikli bisikletten, epilepsi nöbeti geçirirken düştü. Bisikletle birlikte yola düşen, 4 aylık hamile Betül S., yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu genç kadın için sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlileri, Betül S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan genç kadın ile karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-21 17:25:07



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