TOGG'dan yerli otomobilin bataryası hakkında açıklama

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, otomobillerin 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 30 dakikanın altında yüzde 80´e kadar şarj edilebileceği belirtildi.
Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz´da Bursa´nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçen salı günü Çinli batarya üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Farasis tedarik edecek. TOGG, sosyal medya hesabından batarya ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bataryanın özellikleri ve avantajları anlatıldı.
'30 DAKİKANIN ALTINDA YÜZDE 80´E KADAR ŞARJ EDİLEBİLECEK'
Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bataryamız rakiplerimize göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. Farasis´in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80´e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek."
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-10-26 12:18:43
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