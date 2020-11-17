İHA'ya 4 ödül BGC Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. İHA muhabirleri 4 dalda ödüle layık görüldü.

Yarışma jürisi bu yıl, koronovirüs salgını sebebiyle elektronik ortamda toplandı. Toplantı öncesi bütün eserler jüri üyelerine ulaştırılarak önceden incelemeleri sağlandı ve yarışmaya aday olan 121 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 14 mansiyon ödülü verdi.

2019 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu:

Mustafa Arslan Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi,

Ergun Ata Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri,

Sezai Ballı Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı,

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı Gazeteci, emekli öğretim üyesi,

Sefa Özdemir Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, TGK Genel Başkan Yardımcısı,

Hacı Tonak Gazeteci, yazar.

HABER DALI

Derya Demir Pınar Öğretmen Borsası Olay Gazetesi BAŞARI

Cihan Kayalı Göçebe Fen Lisesi Şehir Gazetesi MANSİYON

Gülname Paça Bursa’da eğitim vurgunu Bursadabugün MANSİYON

KÖŞE YAZISI DALI

Lale Akasoy Bu çocuklar niye Bekliyor? Yeni Dönem Gazetesi BAŞARI

İlhami Yıldız Yerli otomobilin merkezi belli oldu mu? Bursa Hakimiyet Gazetesi MANSİYON

Nurullah Nuri Yavuz Yazıl bize Yeni Dönem Gazetesi MANSİYON

SPOR HABERİ DALI

Fatih Akkuş 600 bin TL’lik stadyum soygununa suçüstü Kent Gazetesi BAŞARI

SPOR KÖŞE YAZISI DALI

Engin Aksöz Ömrümüz yeterse paylaşırız Yeni Dönem BAŞARI

Tolgay Ataokay Goygoy Bursasporluğu Bursaport MANSİYON

EKONOMİ HABER DALI

Serhat Tezcan Tekstilde tehlike çanları çalıyor Hürriyet Bursa BAŞARI

Birgül Telli Uysal Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi Bursa Hakimiyet Gazetesi MANSİYON

RÖPORTAJ, ARAŞTIRMA, İNCELEME DALI

Elif Didem Danacıoğlu Sanayici otoyol için bağlantı yollarını bekliyor Ekohaber BAŞARI

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Gökhan Şenyavaş 11 Kasım 2019 Olay Çekirge 1. Sayfa mizanpajı BAŞARI

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TV GENEL HABER DALI

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