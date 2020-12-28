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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılın hekimi korona virüsten hayatını kaybetti

İHA

Yılın hekimi korona virüsten hayatını kaybetti

Korona virüs'ten hayatını kaybeden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş'un geçtiğimiz yıl tıp yılın hekimi seçildiği ortaya çıktı. Durmuş teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden aldı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş yakalandığı korona virüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Durmuş 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş'un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezine isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.
Yılın hekimi ödülünü bakan Koca'nın elinden aldı
Korona virüs'ten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş'un geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.
Dr. Yavuz Durmuş kimdir?
1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

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