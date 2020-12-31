Orhaneli Ak Parti yönetiminden sağlık çalışanlarına yeni yıl ziyareti

Ak Parti Orhaneli Teşkilatı, korona virüs ile mücadelede toplumun kahramanları olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına ziyarette bulunan Ak Parti Orhaneli Yönetimi, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını gözler önüne serdi. Orhaneli Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulunan Ak Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gizem Tunca, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Ankıt ve Ak Parti Orhaneli Yönetimi, hastane personelinin ve hastaların yeni yılını kutladı.

Sağlık çalışanlarının gösterdikleri fedakarlık karşısında minnettar olduklarını belirten Ramazan Turhan, "Bu süreç içerisinde sağlık çok şey borçluyuz. Hayatlarını hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarının ve hastaların yeni yılı kutlu oldun. Umarım herkes için daha sağlıklı bir yıl olur" şeklinde konuştu

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