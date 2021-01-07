Mudanya Belediyesi’nden esnaf kiracılarına pandemi desteği

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediyeye ait olup İçişleri Bakanlığınca koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği paket servis ve gel al sipariş hizmetine devam eden işletmelere yüzde 50 kira indirimi uygulanacağını, faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden ise kapalı kaldıkları süre boyunca kira almayacaklarını duyurdu.

Mudanya Belediyesi, belediyeye ait olup İçişleri Bakanlığınca faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira almayacak. Bahse konu işletmelerin kapalı kaldığı süre de sözleşmelerine eklenecek. Paket servis ve gel al sipariş hizmetine devam eden işletmelere ise yüzde 50 kira indirimi uygulanacak. Koronavirüsle mücadelede iş yerlerinin kapatılması sebebiyle zor durumda olan esnafın yanında olduklarını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Daha önceki kapanma sürecinde de esnafımızın yanında yer almış, zor günleri dayanışmayla aşmıştık. Bu tarihten başlamak üzere yeni kararnameyle iş yerleri açılana kadar belediyemizin kiracılarından kira almayacağız. Açık olan işyerlerinden ise kira bedelinin yüzde 50’sini almayı planlıyoruz.Zorlukları kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Umarım aldığımız bu karar bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatır” açıklamasını yaptı.

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