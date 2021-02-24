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Bursa’nın ilk şekercisinin torunundan Kardelen Kültür Evi’ne anlamlı bağış

İHA

Bursa’nın ilk şekercisinin torunundan Kardelen Kültür Evi’ne anlamlı bağış

Bursa’nın ilk şeker imalâtçısı olarak bilinen İsmail Hakkı beyin üçüncü kuşak torunu Mesut Ertürkan, 1910 yılında dedesi Ali Rıza Altınşeker’in Bursa Kapalı Çarşı’daki dükkânı önünde çekilen bir fotoğrafı Kardelen Kültür Evi’ne bağışladı. Bursa’nın ünlü Ulus Pastahanesi’nin kurucusu Rasim Öztat’ın da dükkânın çırağı olarak yer aldığı fotoğraf karesinde, Altınşeker Pastahanesi’nin sahibi Ali Rıza Altınşeker ve çevredeki esnafların hep birlikte poz verdiği görülüyor.
Tarihî fotoğraf karesini Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’nin Genel Müdürü Mümin Akgün’e hediye eden Mesut Ertürkan, fotoğraf karesinde dönemin eşrafının ve dedesi Ali Rıza Altınşeker’in Bursa Kapalı Çarşı’daki dükkânının önünde poz verdiklerini söyledi. Büyük dedesi İsmail Hakkı beyin Osmanlı döneminde ünlü bir şekerci olduğunu ifade eden Ertürkan, büyük dedesinin aynı zamanda Bursa’nın ilk şeker imalâtçısı olarak bilindiğini ve şekerlerinin Osmanlı sarayı tarafından tercih edildiğini kaydetti.
Dedesi Ali Rıza Altınşeker’in baba mesleğini Bursa Kapalı Çarşı’daki dükkânında devam ettirdiğine vurgu yapan Mesut Ertürkan, ailesinin büyük Kapalı Çarşı yangınına kadar Altışeker Pastahanesi olarak işi devam ettirdiğini söyledi. Ertürkan şöyle konuştu:
“Dedem Ali Rıza Altınşeker, iş yerini 19. yüzyılın sonlarında açmış. Altınşeker Pastahanesi olarak nam yapan bu dükkân 1958 yılındaki büyük Kapalı Çarşı yangında küle dönünce, ailemiz bu işi bırakmış. Bu fotoğraf karesinde dedem ve komşu işyerlerinin sahipleri görülüyor. Karede ayrıca o dönemde dedemin dükkânında çırak olan ve 10 yaşlarında olduğu görülen Ulus Pastahanesi’nin kurucusu Rasim Öztat da var. 1910 veya 1912 yılına ait olan bu fotoğraf karesini, Bursa kestane şekerini Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markası ile dünyanın her köşesine ulaştıran İlka Şekerleme’nin bir müze gibi düzenlediği Kardelen Kültür Evi’ne bağışlıyorum. Fotoğraf karesinin burada bulunmasının Bursa tarihine katkısı olacağını düşündüm.”
Osmanlı döneminde büyük dedem kestane şekeri satılıyordu
Bursa’da kestane şekeri imalâtının Osmanlı devrine dayandığını ifade eden Mesut Ertürkan, daha 13. yüzyılda evlerde imal edilen, Bursa kestane şekerinin zamanla şekerlemeciler tarafından da alınıp satılmaya başladığını anlattı. 19. yüzyılın sonlarında büyük dedesi İsmail Hakkı beyin şekerleme dükkânında kestane şekeri satıldığı aile büyüklerinin anlattığını ifade eden Mesut Ertürkan, satılan kestane şekeri ve diğer şekerlemelerin namının Osmanlı sarayına kadar ulaştığını ve sarayın büyük dedesinin dükkânından alışveriş yaptığını söyledi.
Dedesi Ali Rıza Altınşeker’in baba mesleğini devraldığını anlatan Mesut Ertürkan, bu dükkânda çırak olarak mesleğe başlayan Rasim Öztat’ın da zamanla Bursa’nun ünlü Ulus Pastahanesi’ni kurduğunu kaydetti. Rasim Öztat’ın dedesinin dükkânında imalâtını öğrendiği Bursa kestane şekerini ambalajlayıp bütün ülkeye satmaya başladığını anlatan Mesut Ertürkan, “Ulus Pastahanesi böylece Bursa kestane şekerini ülke çapında sevdirdi. Hatta 1928 yılında Ulus Pastahanesi’nden Atatürk’e kestane şekeri gönderilmiş ve paşa bu ürünü çok beğenmiş. Bugün dedemizin mesleğini sürdüren Bursalı firmaların hepsine müteşekkirim. Ailemiz için çok anlamlı olan bu fotoğrafın Kardelen Kültür Evi’nde sergilenecek olması beni ziyadesiyle memnun edecek” dedi.
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de anlamlı bağışı için meslek büyükleri İsmail Hakkı bey ve oğlu Ali Rıza Altınşeker’in torunu olan Mesut Ertürkan’a teşekkür etti. Fabrika bahçesinde özel bir mimarî ile inşa ettikleri Kardelen Kültür Evi’nde başta kestane şekeri imalârında kullanılan malzemeler ve Bursa’nın yakın geçmişine ait ait fotoğrafları sergilediklerini belirten Akgün, maksatlarının gelecek kuşaklara iz bırakmak olduğunu ifade ederek, “Bu anlamlı fotoğrafı kültür evimizin en nadide köşesinde sergileyeceğiz” dedi.
“Bursa kestane şekerini
dünyaya sevdiriyoruz”
Mümin Akgün, Bursa kestane şekerini dünyanın her köşesinde tanıtmak için mücadele ettiklerini, bunun için farklı ülkelerde katıldıkları fuarlarda ücretsiz kestane şekeri dağıttıklarını anlattı. Mümin Akgün, “Kardelen ve Yaylacık markaları ile Türkiye ve Ortadoğu’da Cardelion markası ile de Avrupa ve Amerika’da satış yapıyoruz. Bursa kestane şekerini Fransa’nın eski Cumhurbaşkanlarından Hollande görevdeyken kendisine ikram ettik ve ürünümüzü çok beğendi. Ünlü tenisçi Maria Sharapova’ya da Bursa kestane şekeri ikram ettik. Katıldığımız yurt dışı fuarlarda binlerce ürünü ziyaretçilere ikram ediyoruz. Bu sayede Bursa kestane şekerini bütün dünyaya tanıtıp sevdirmek için gayret ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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