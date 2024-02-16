Uludağ yolunda 'selfie' çekerken minibüsün çarpmasıyla öldü (2)
YARINTOPRAĞA VERİLECEK Uludağ'da otomobilinden inerek 'selfie' çektiği sırada Bursa'dan, Uludağ'a günübirlik tatile giden Arap turistlerin taşındığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden Ahmet Ümit Kaylan'ın(49) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yarın alınacak. Kaylan'ın, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aynı mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.
YARINTOPRAĞA VERİLECEK Uludağ'da otomobilinden inerek 'selfie' çektiği sırada Bursa'dan, Uludağ'a günübirlik tatile giden Arap turistlerin taşındığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden Ahmet Ümit Kaylan’ın(49) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yarın alınacak. Kaylan'ın, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aynı mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.
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