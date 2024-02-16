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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sobayı yakarken kendini ateşe verdi

        Sobayı yakarken kendini ateşe verdi

        Marmaris Belediyesi'nde görevli işçi 24 yaşındaki Yener Durmuş, sobayı yakmak için tiner kullanınca patlama meydana geldi. Genç işçinin bedeninin yarısında 3. derece yanık oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:40
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        Sobayı yakarken kendini ateşe verdi
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        Muğla'da soba yakmak için kullandığı tinerin parlaması nedeniyle yaralanan belediye işçisi, ambulans uçakla Kocaeli'ye sevk edildi.

        Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener Durmuş (24) sobayı tutuşturmak için içine tiner döktü.

        Fotoğraf: İHA

        VÜCUDUNUN YARISI 3. DERECE AĞIR YANIK

        Sobanın birden alev almasıyla tiner tenekesinde parlama oldu.

        Durmuş'un yaralandığı olayın ardından iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralı işçi ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Vücudunun yarısında 3. derece yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Durmuş, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dalaman Havalimanı'na götürüldü.

        Ankara’dan gelen ambulans uçağa bindirilen işçi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yanık merkezine sevk edildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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