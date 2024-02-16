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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (6)

        MÜRETTEBATINGEMİDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaların koordinesi sağlanırken, 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. DALIŞIN YAPILACAĞI TCG AKIN'IN HALATI KOPTU Öte yandan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirttiği, TCG AKIN Gemisinin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının koptuğu ve dalışın gerçekleştirilemediği öğrenildi. Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından, 'BATUHAN A' isimli gemiye ulaşmak için dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatte dalışı gerçekleştireceğini belirtti. Demirtaş, " Hava muhalefeti ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle dalış saat 17.00 itibarıyla yapılamadı. Bu gece ya da en geç yarın sabah dalgıçlarımız batan gemiye ulaşacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla 6 mürettebatın bulunması için çalışıyor. Gece- gündüz demeden hem Mudanya hem de Karacabey ilçelerinde kurulan kriz merkezlerinde süreç yakinen takip ediliyor" dedi. GEMİNİN BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR 1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yük ile seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor. Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor. Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 18:59 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:59
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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (6)
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        MÜRETTEBATINGEMİDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaların koordinesi sağlanırken, 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. DALIŞIN YAPILACAĞI TCG AKIN’IN HALATI KOPTU Öte yandan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirttiği, TCG AKIN Gemisinin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının koptuğu ve dalışın gerçekleştirilemediği öğrenildi. Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından, ‘BATUHAN A’ isimli gemiye ulaşmak için dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatte dalışı gerçekleştireceğini belirtti. Demirtaş, " Hava muhalefeti ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle dalış saat 17.00 itibarıyla yapılamadı. Bu gece ya da en geç yarın sabah dalgıçlarımız batan gemiye ulaşacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla 6 mürettebatın bulunması için çalışıyor. Gece- gündüz demeden hem Mudanya hem de Karacabey ilçelerinde kurulan kriz merkezlerinde süreç yakinen takip ediliyor" dedi. GEMİNİN BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR 1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yük ile seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor. Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor. Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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