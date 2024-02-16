Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti şüphelisine gözaltı BURSA'nın Gürsu ilçesinde, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alınan ve 11 suç kaydı olan Hayrettin B.'nin (45) evinde, silah ve uyuşturucu, ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si silah ticaretinden olmak üzere 11 suç kaydı bulunan Hayrettin B.'nin, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Gürsu Tem Büro Amirliği görevlileri, dün sabah saatlerinde Hayrettin B.'nin evine baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 7 tabanca, 7 silah iskeleti, 9 şarjör, 10 kabza, 8 namlu, silah yapımında kullanılan malzemeler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gürsu Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hayrettin B., 'Silah ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu ticaret yapmak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:55 facebook

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