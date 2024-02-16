Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (2)
BURSAVALİSİ DEMİRTAŞ: ÇALIŞMALAR 456 PERSONELİMİZLE DEVAM EDİYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların denizden, havadan ve karadan sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti: "15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A isimli ticari gemide bulunan altı mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 2. gününde 456 personelimiz ile hız kesmeden devam etmektedir. BATUHAN A isimli ticari gemideki mürettebata ulaşmak için kurumlarımızca koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup en kısa zamanda altı mürettebatımıza ulaşmayı hedefliyoruz."
BURSAVALİSİ DEMİRTAŞ: ÇALIŞMALAR 456 PERSONELİMİZLE DEVAM EDİYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların denizden, havadan ve karadan sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti: “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A isimli ticari gemide bulunan altı mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 2. gününde 456 personelimiz ile hız kesmeden devam etmektedir. BATUHAN A isimli ticari gemideki mürettebata ulaşmak için kurumlarımızca koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup en kısa zamanda altı mürettebatımıza ulaşmayı hedefliyoruz.”
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