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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (2)

        BURSAVALİSİ DEMİRTAŞ: ÇALIŞMALAR 456 PERSONELİMİZLE DEVAM EDİYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların denizden, havadan ve karadan sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti: "15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A isimli ticari gemide bulunan altı mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 2. gününde 456 personelimiz ile hız kesmeden devam etmektedir. BATUHAN A isimli ticari gemideki mürettebata ulaşmak için kurumlarımızca koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup en kısa zamanda altı mürettebatımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:45
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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (2)
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        BURSAVALİSİ DEMİRTAŞ: ÇALIŞMALAR 456 PERSONELİMİZLE DEVAM EDİYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların denizden, havadan ve karadan sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti: “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A isimli ticari gemide bulunan altı mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 2. gününde 456 personelimiz ile hız kesmeden devam etmektedir. BATUHAN A isimli ticari gemideki mürettebata ulaşmak için kurumlarımızca koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup en kısa zamanda altı mürettebatımıza ulaşmayı hedefliyoruz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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