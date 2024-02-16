Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor MARMARA Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ederken, yan yatmadan ve parçalanmadan, bir bütün halinde deniz tabanına oturan gemiden ilk görüntüler de geldi. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli ticari geminin, dün sabah saat 06.20'de battığı ihbarı alındı. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturulurken, AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti'nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı. 51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK da bölgeye ulaşırken, Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye gelmek üzere yola çıktı. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği kaydedildi. YAN YATMADAN BATMIŞ Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Geminin battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilirken, geminin 3 boyutlu görüntüleri de kayıt altına alındı. Gece boyunca faaliyetlerini sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve gemiler, bölgede arama yaparken, dalgıçlar da bugün batık gemiye ulaşmak için dalış gerçekleştirecek. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da arama-kurtarma çalışmalarını denize açılacağı gemiden takip ve koordine edecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:15 facebook

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