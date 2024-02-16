Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1'i ağır 4 yaralı BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Hüner Koyuncu'ya (69) çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında bulunan trafik levhası ile kamyona da vurdu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Özcan (56) 16 AHP 882 plakalı otomobiliyle, ana yolda karşıya geçmek isteyen Hüner Koyuncu'ya çarptı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki trafik levhalarına ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı 16 AZT 286 plakalı kamyona arkadan çarparak durdu. Kazada yaya Koyuncu ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Mehmet Özcan ile eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin Özcan (23) araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüner Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç içindeki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hüner Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 18:00 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:05 facebook

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