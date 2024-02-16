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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (4)

        BATANGEMİYE VE MÜRETTEBATA AİT MALZEMELER SAHİLE VURDU Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için dalış hazırlıklarını sürdürürken, batan gemideki 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzanan koylar taranıyor. Arama çalışmalarına deniz ve havanın yanı sıra karadan da destek veriliyor. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmalar koordine edilirken, sahil boyunca karadan sürdürülen çalışmalarda 1250 ton mermer tozu yükü olan gemideki bazı malzemelerin kıyıya vurduğu belirlendi. Varil, can yelekleri, urgan ve bir ayakkabı bulundu. Can yeleklerinden birinde geminin adı olan BATUHAN yazdığı görüldü. Bulunan ayakkabının ise gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'a (33) ait olduğu değerlendiriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 14:29 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:29
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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (4)
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        BATANGEMİYE VE MÜRETTEBATA AİT MALZEMELER SAHİLE VURDU Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için dalış hazırlıklarını sürdürürken, batan gemideki 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzanan koylar taranıyor. Arama çalışmalarına deniz ve havanın yanı sıra karadan da destek veriliyor. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmalar koordine edilirken, sahil boyunca karadan sürdürülen çalışmalarda 1250 ton mermer tozu yükü olan gemideki bazı malzemelerin kıyıya vurduğu belirlendi. Varil, can yelekleri, urgan ve bir ayakkabı bulundu. Can yeleklerinden birinde geminin adı olan BATUHAN yazdığı görüldü. Bulunan ayakkabının ise gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç’a (33) ait olduğu değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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