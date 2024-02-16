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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (5)

        VALİDEMİRTAŞ: SAAT 17.00'DEN İTİBAREN DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaları koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi: "Kriz merkezindeki arkadaşlarımızla birlikte sabah olay yerine gittik. Buradaki arkadaşlarımızla görüştük. Yapmış olduğumuz görüşmede alanda 9 tane gemi, 2 tane uçak, 1 tane helikopter, yaklaşık 500'e yakın da personelin çok fedakar bir şekilde çalıştıklarına gözlerimizle gerçekten şahit olduk. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en yakın zamanda 6 kardeşimizi kurtarırız diye düşünüyorum. Bugün Allah kısmet ederse saat 17.00 veyahut da 18.00 civarlarında dalış gerçekleştirilecek. Şu an Akın gemisi tamamen yerleşkesini sağladı. Sağlamlaştırmaya çalışıyorlar, bulunmuş oldukları yerleri. Kısmet olursa saat 17.00'den sonra, eğer bir aksilik çıkmazsa, dalgıçlarımız dalmaya başlayacaklar. İnşallah kurtarma operasyonunun o saatten sonra başlayacağını düşünüyorum." 'HEPSİNİN GEMİDE OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL' Kayıp 6 mürettebatın gemide olup olmadığının henüz belirlenemediğini belirten Vali Demirtaş, "Görüntüleme cihazlarıyla dün geceden itibaren çalışmalar başladı ama tabii hepsi gemide mi değil mi o ancak, dalgıçlarımız aşağıya indikten sonra tespitini yapabileceğiz. Şu an bunu söylemek erken olur diye düşünüyorum. İnşallah saat 17.00'den, 18.00'den sonra bu çalışmaları da hem milletimize hem de ailelerine bu hayırlı haberleri vereceğiz diye düşünüyorum" dedi. 'MÜRETTEBAT 6 KİŞİDEN FAZLA DEĞİL' Vali Demirtaş, Liman Başkanlığı'na bildirilen listede adı bulunan ancak 2 gün önce gemiden ayrılan Doğuşcan Yaylak'ın yerine kimin gemide yağcı olarak görev aldığına ilişkin soruya ise "Bir çalışan yerine, başka bir eleman gitmiş. Mürettebat 6 kişi yani. 6 kişiden fazla değil. Şu an önümüzdeki bilgi de bu. O gelişme düzeltildi yani" diye yanıt verdi. 'DENİZ KUVVETLERİ PERSONELİ DALIŞI GERÇEKLEŞTİRECEK' Hava şartlarının sert olduğunu ancak 51 metre derinlikteki gemiye dalış için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve dalışı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yapacağını söyleyen Vali Demirtaş, "Deniz Kuvvetleri, bunu çok rahat bir şekilde yapabileceğini söylediler. Oradaki komutanlarla da zaten telefonlarla ve temsilcilerle görüşmemizi sağladık. Kendileri çok rahat bir şekilde yapabilecekler. Eğer ihtiyaç duyulursa Kıyı Emniyeti'ndeki arkadaşlarımız da şu anda hazırlar. Bir sıkıntı yok. Hem Kıyı Emniyeti'nin dalgıçları hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçları orada. Hava şartları biraz daha sert. Rüzgar da dalga da var. Ama inşallah saat 17.00'den sonra arkadaşlarımız, olağanüstü bir şey olmazsa, inmeye başlayacaklar" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:58
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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (5)
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        VALİDEMİRTAŞ: SAAT 17.00'DEN İTİBAREN DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaları koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi: "Kriz merkezindeki arkadaşlarımızla birlikte sabah olay yerine gittik. Buradaki arkadaşlarımızla görüştük. Yapmış olduğumuz görüşmede alanda 9 tane gemi, 2 tane uçak, 1 tane helikopter, yaklaşık 500'e yakın da personelin çok fedakar bir şekilde çalıştıklarına gözlerimizle gerçekten şahit olduk. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en yakın zamanda 6 kardeşimizi kurtarırız diye düşünüyorum. Bugün Allah kısmet ederse saat 17.00 veyahut da 18.00 civarlarında dalış gerçekleştirilecek. Şu an Akın gemisi tamamen yerleşkesini sağladı. Sağlamlaştırmaya çalışıyorlar, bulunmuş oldukları yerleri. Kısmet olursa saat 17.00'den sonra, eğer bir aksilik çıkmazsa, dalgıçlarımız dalmaya başlayacaklar. İnşallah kurtarma operasyonunun o saatten sonra başlayacağını düşünüyorum." 'HEPSİNİN GEMİDE OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL' Kayıp 6 mürettebatın gemide olup olmadığının henüz belirlenemediğini belirten Vali Demirtaş, "Görüntüleme cihazlarıyla dün geceden itibaren çalışmalar başladı ama tabii hepsi gemide mi değil mi o ancak, dalgıçlarımız aşağıya indikten sonra tespitini yapabileceğiz. Şu an bunu söylemek erken olur diye düşünüyorum. İnşallah saat 17.00'den, 18.00'den sonra bu çalışmaları da hem milletimize hem de ailelerine bu hayırlı haberleri vereceğiz diye düşünüyorum" dedi. 'MÜRETTEBAT 6 KİŞİDEN FAZLA DEĞİL' Vali Demirtaş, Liman Başkanlığı'na bildirilen listede adı bulunan ancak 2 gün önce gemiden ayrılan Doğuşcan Yaylak'ın yerine kimin gemide yağcı olarak görev aldığına ilişkin soruya ise "Bir çalışan yerine, başka bir eleman gitmiş. Mürettebat 6 kişi yani. 6 kişiden fazla değil. Şu an önümüzdeki bilgi de bu. O gelişme düzeltildi yani" diye yanıt verdi. 'DENİZ KUVVETLERİ PERSONELİ DALIŞI GERÇEKLEŞTİRECEK' Hava şartlarının sert olduğunu ancak 51 metre derinlikteki gemiye dalış için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve dalışı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yapacağını söyleyen Vali Demirtaş, "Deniz Kuvvetleri, bunu çok rahat bir şekilde yapabileceğini söylediler. Oradaki komutanlarla da zaten telefonlarla ve temsilcilerle görüşmemizi sağladık. Kendileri çok rahat bir şekilde yapabilecekler. Eğer ihtiyaç duyulursa Kıyı Emniyeti'ndeki arkadaşlarımız da şu anda hazırlar. Bir sıkıntı yok. Hem Kıyı Emniyeti'nin dalgıçları hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçları orada. Hava şartları biraz daha sert. Rüzgar da dalga da var. Ama inşallah saat 17.00'den sonra arkadaşlarımız, olağanüstü bir şey olmazsa, inmeye başlayacaklar" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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