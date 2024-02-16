Uludağ yolunda 'selfie' çekerken minibüsün çarpmasıyla öldü BURSA'dan, Uludağ'a günübirlik tatile giden Arap turistlerin taşındığı minibüs, otomobilinden inerek selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (49) çarptı. Ağır yaralanan Kaylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen minibüsün sürücüsü tutuklandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Uludağ Sarıalan'da meydana geldi. Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin Ay (38) yönetimindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü ise kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULMUŞ Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin Ay'ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, bu sabah sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:45 facebook

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