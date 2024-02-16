Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ yolunda 'selfie' çekerken minibüsün çarpmasıyla öldü

        BURSA'dan, Uludağ'a günübirlik tatile giden Arap turistlerin taşındığı minibüs, otomobilinden inerek selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (49) çarptı. Ağır yaralanan Kaylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen minibüsün sürücüsü tutuklandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Uludağ Sarıalan'da meydana geldi. Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin Ay (38) yönetimindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü ise kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULMUŞ Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin Ay'ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, bu sabah sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ yolunda 'selfie' çekerken minibüsün çarpmasıyla öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dan, Uludağ'a günübirlik tatile giden Arap turistlerin taşındığı minibüs, otomobilinden inerek selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a (49) çarptı. Ağır yaralanan Kaylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen minibüsün sürücüsü tutuklandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Uludağ Sarıalan'da meydana geldi. Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin Ay (38) yönetimindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü ise kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULMUŞ Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin Ay’ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, bu sabah sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        8. Yargı Paketi Meclis'te
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Kim takar bu gözlüğü!
        Kim takar bu gözlüğü!
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yara...
        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yara...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1'i ağır 4 ya...
        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1'i ağır 4 ya...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...