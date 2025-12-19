Habertürk
        Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için ortak vizyon toplantısı yapıldı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ortak vizyon toplantısında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki üyelerle ve çarşı başkanlarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 19.12.2025 - 14:45 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:49
        Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için ortak vizyon toplantısı yapıldı
        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ortak vizyon toplantısında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki üyelerle ve çarşı başkanlarıyla bir araya geldi.

        BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Koza Han'da yapılan ortak vizyon toplantısındaki konuşmasında Burkay, bölgenin kentin kültürel kimliğini taşıyan güçlü bir okul niteliğinde olduğunu ifade etti.

        Tarihi Çarşı'nın Bursa'ya ve ülkeye değer kattığını aktaran Burkay, "Küresel ekonomide tüketici alışkanlıkları, hızla değişiyor. Dünya artık, 24 saatlik bir ticaret ekosistemiyle çalışıyor. Bu dönüşümü doğru okumak ve köklerimizden kopmadan iş modellerimizi buna göre uyarlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Burkay, dijitalleşmenin işletmeler için oluşturduğu yeni fırsatlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "BTSO tarafından planlanan Dijital Dönüşüm Merkezi, bölgeye önemli bir ivme kazandıracak ve rekabet gücünü artıracak. Burada yüzlerce dükkan, büyük bir sermaye birikimi ve eşsiz bir insan kaynağı var. Her yıl e-ticaret ciddi biçimde büyüyor. Stok takibinden barkotlamaya, e-ticaretten e-ihracata kadar her alanda üyelerimizi güçlendirecek bu merkezi, en kısa sürede bölgemize kazandırmak istiyoruz. Genç neslin yeni ticaret modellerine yönelmesi gerekiyor. Bugün gençler kendi hikayelerini yazabilecekleri farklı alanlarda arayış içinde. Onları doğru işler için yönlendirmeli ve desteklemeliyiz."

        Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ile uzun süredir uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

        "Bölgenin değerini artırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Reform niteliğinde projeler üretiyoruz. Bu uyumun gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Çarşının geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Çarşıdaki mekanları, hem Bursa'dan hem de Bursa dışından insanların gelebileceği sanatsal etkinliklerle buluşturmalıyız. Avrupa'daki tarihi hanlar gibi ticaretin sanatla iç içe olduğu bir konseptle bu bölgenin cazibesini artırmayı arzu ediyoruz. Kendi imkanımız dahilinde olan projeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz."

        Toplantıda, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ile üyeler de görüşlerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

