        Bursa Haberleri

        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:24
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinin bacasından çıkan kıvılcımlar, çatı katında yangına neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

