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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (7)

        GEMİBATMADAN DAKİKALAR ÖNCE KAYDETTİ ​Marmara Denizi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batan 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen son görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin çektiği son anlar yer aldı. Tutuk'un ailesine gönderdiği görüntüde geminin su aldığı net bir şekilde görülüyor. Hüseyin Tutuk isimli gemicinin liman başkanlığına bildirilen listede adının yer almadığı görülürken, Doğuşcan Yaylak'ın yerine gemiye yağcı olarak bindiği değerlendiriliyor. Yine görüntülerde Hüseyin Tutuk isimli gemicinin, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabbim gemi batıyor. "demesi dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.02.2024 - 21:45
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        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama çalışmaları sürüyor (7)
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        GEMİBATMADAN DAKİKALAR ÖNCE KAYDETTİ ​Marmara Denizi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batan 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen son görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin çektiği son anlar yer aldı. Tutuk'un ailesine gönderdiği görüntüde geminin su aldığı net bir şekilde görülüyor. Hüseyin Tutuk isimli gemicinin liman başkanlığına bildirilen listede adının yer almadığı görülürken, Doğuşcan Yaylak'ın yerine gemiye yağcı olarak bindiği değerlendiriliyor. Yine görüntülerde Hüseyin Tutuk isimli gemicinin, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabbim gemi batıyor. "demesi dikkat çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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