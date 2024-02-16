Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı (2)

        HAYATINIKAYBETTİ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan karşıya geçtiği sırada, Mehmet Özcan (56) yönetimindeki 16 AHP 882 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Hüner Koyuncu (69), kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAYATINIKAYBETTİ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan karşıya geçtiği sırada, Mehmet Özcan (56) yönetimindeki 16 AHP 882 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Hüner Koyuncu (69), kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Kim takar bu gözlüğü!
        Kim takar bu gözlüğü!
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü

        Benzer Haberler

        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1'i ağır 4 ya...
        Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1'i ağır 4 ya...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi; mürettebatı arama...
        Yeğenini 'çöp ev'de alıkoyan teyzenin tahliyesine itirazı üst mahkeme redde...
        Yeğenini 'çöp ev'de alıkoyan teyzenin tahliyesine itirazı üst mahkeme redde...