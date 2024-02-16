Bursa'da otomobil yayaya, trafik levhasına ve kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı (2)

HAYATINIKAYBETTİ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan karşıya geçtiği sırada, Mehmet Özcan (56) yönetimindeki 16 AHP 882 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Hüner Koyuncu (69), kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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