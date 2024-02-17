Ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çift ile torunları yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Hacer (48) ve Cengiz K. (56) çifti ile torunları Meryem Betül K.'ya (11) hafif ticari araç çarptı. Çift ile torunları hastaneye kaldırılırken, sürücünün ise ehliyetinin olmadığı belirlendi. Kaza, gece saatlerinde Turgutalp Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hacer ve Cengiz K. çifti ile torunları Meryem Betül K.'ya Elif B. yönetimindeki 16 BGU 612 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada karı- koca ile torunları yaralandı. ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ YARALILARA MÜDAHALE ETTİ Kazayı görenler yaralıların yardımına koşup, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada kaza yerinden geçen çevik kuvvet polisleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıp, yol güvenliğini sağladı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. EHLİYETSİZ ÇIKTI Kaza sonrası yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı tespit edilen hafif ticari aracın sürücü Elif B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 12 bin 977 TL de cezai işlem uygulandı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 02:40 Güncelleme: 17.02.2024 - 02:40 facebook

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