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        Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi (2)

        BATIKGEMİYE DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için planlanan dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30'da gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalış, kamerayla da kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:15
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        Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi (2)
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        BATIKGEMİYE DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için planlanan dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalış, kamerayla da kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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