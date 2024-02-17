Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi (2)

BATIKGEMİYE DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için planlanan dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalış, kamerayla da kayıt altına alındı.

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