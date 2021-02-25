Bulgaristan seçimlerinde Türk partisinin oyunu düşürmek için sandık oyunu Bulgaristan’daki seçimlerde destek istemek için Bursa'yı geziyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan seçimlerinde Türk partisinin oyunu düşürmek için sandık oyunu Bulgaristan’daki seçimlerde destek istemek için Bursa'yı geziyorlar

İHA

Bulgaristan seçimlerinde Türk partisinin oyunu düşürmek için sandık oyunu Bulgaristan’daki seçimlerde destek istemek için Bursa'yı geziyorlar

Bulgaristan'ın Mestanlı ve Cebel belediye başkanları Bulgaristan'daki seçimler öncesi destek turuna çıktı.
Bulgaristan’da 4 Nisanda yapılacak parlamento seçimlerinin heyecanı soydaşların yoğun olduğu Bursa’da da yaşanıyor. 8 sandığın kurulacağı Bursa’da çifte vatandaşlık hakkı bulunan seçmenler için Bulgaristan’dan gelen heyet seçim çalışması yürütüyor. Mestanlı ve Cebel bölgelerinden gelen heyet, Bursa temasları sırasında Balgöç, BGF Federasyon ve BRTK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'nu ziyaret etti.
Mestanlı Belediye Başkanı Cebel Belediye Başkanı Nemci Ali ve Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, ziyarette seçimler öncesi Hak ve Özgürlükler Partisi için destek istedi. Belediye başkanları Bulgaristan'ın Türklerin kurduğu partilerin oyunu düşürmek için uyguladığı Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde en fazla 35 sandık kurulabilir uygulamasına tepki gösterdi.
Geçmişte Avrupa Parlamentosu’nda görev alan eski Bulgaristan Milletvekili ve Cebel Belediye Başkanı Nemci Ali, “Bizler Avrupa Parlamentosu’nda söz alırken 550 milyonluk Türk dünyası adına da konuştuğumuzun farkındaydık. Vatanımız Bulgaristan olsa da anavatanımız Türkiye. Tükiye’de Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan 350 bin civarında çifte vatandaş olan soydaşımız var. Bu nüfusun büyük bölümü ise Bursa’da yaşıyor. Bu açıdan Bursa, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin haklarını savunabilmemiz açısından en önemli kent. Türkiye’de yaşayan ve Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan soydaşlarımızın önüne konulan tüm kısıtlamalar ve zorlukların birlikte üstesinden geleceğine inanıyoruz. Türkiye genelinde 35 sandık kurulacak. Bulgaristan'da iktidarda olan milliyetçi partiler Avrupa Birliği dışında olan ülkelerde en fazla 35 sandık kurulmasına izin veren kanunu çıkarttı. Avrupa Birliği dışında çifte vatandaşlar için en fazla 35 sandık kurulabiliyor. Bu da Türklerin kurduğu partinin oylarını düşürüyor. Bu uygulamayı özellikle Türklerin kurduğu partinin oylarını düşürmek için başlattılar. 350 bin seçmen var, sandık başı bin kişi oy kullansa 35 bin kişi oy kullanabilecek" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balgöç BGF Federasyon ve BRTK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, "Komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan'ın etimiz tırnağımız olarak değerlendirdiğimiz çok değerli belediye başkan ve HÖH partisi temsilcilerini aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde gerek Bulgaristan da yerleşik ve gerekse Türkiye de yerleşik soydaşlarımızın geleceği açısından çok önemli bir seçim var. Asimilasyon sırasında bulundukları topraklardan kopartılarak göçe zorlanan bu kardeşlerimizin hür iradeleri ile her iki ülkede de hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu kardeşlerimiz dünyada eşi görülmemiş bir mezalim ve zoraki göç ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu yüzden tüm hükûmetlerin kendilerine yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu seçimlerde yeteri kadar sandık açılamaması bizleri üzmüştür. Soydaşlarımızın birlik, beraberlik içinde bölünmeden hareket ederek kendilerini en iyi temsil edeceklere destek verebilmek için bu seçimlere gereken ilgiyi göstereceklerine inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya'dan savaş mağdurlarına yardım tırı
YEREL HABERLER Mudanya'dan savaş mağdurlarına yardım tırı
Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ne hayran kaldı Dündar, Bulgaristan heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ne hayran ...
Ters şeride giren şoför trafiği birbirine kattı Dönüşü kaçıran sürücü, yüzlerce otomobili durdurup ters şeritten ilerledi
YEREL HABERLER Ters şeride giren şoför trafiği birbirine ...
Enver Yücel: Türkiye eğitimde fersah fersah önde
YEREL HABERLER Enver Yücel: Türkiye eğitimde fersah fersah önde
Hamitler’e yeni imar yolları Hamitler’de ulaşım rahatlıyor
YEREL HABERLER Hamitler’e yeni imar yolları Hamitler’de ulaşım ...
Kestel Belediyesi’nden 5 yıldızlı Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden 5 yıldızlı Hayvan Bakım ve ...
Bahçeşehir Koleji’nin Bursa’da yatırımları büyüyerek devam ediyor
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji’nin Bursa’da yatırımları büyüyerek ...
Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını ...
Gönüller +65 için bir oldu
YEREL HABERLER Gönüller +65 için bir oldu
Bulgaristan’daki seçimler için destek istediler
YEREL HABERLER Bulgaristan’daki seçimler için destek istediler
Yapılandırma için oluşan kuyruğun başı sonu görünmüyor
YEREL HABERLER Yapılandırma için oluşan kuyruğun başı sonu ...
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İnegöl'de uyuşturucu operasyonu
Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi
Kamyonet ters döndü, kasadaki koyunlar telef oldu
YEREL HABERLER Kamyonet ters döndü, kasadaki koyunlar telef oldu
Bursa'da sobadan sızan gazdan 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da sobadan sızan gazdan 1 kişi hayatını ...
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
YEREL HABERLER İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
Sinema salonlarının açılışı 1 Nisan'a ertelendi
YEREL HABERLER Sinema salonlarının açılışı 1 Nisan'a ertelendi
(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü Şahizar nine korona aşısı oldu
YEREL HABERLER (Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü Şahizar ...
Yağışlar sevindirdi, barajlar doluyor Son bir ayda su seviyesi 2 kat arttı
YEREL HABERLER Yağışlar sevindirdi, barajlar doluyor Son bir ayda su ...
Doğadaki anaokulunda, 'düşe kalka' öğreniyorlar
YEREL HABERLER Doğadaki anaokulunda, 'düşe kalka' öğreniyorlar
Hırsızlık anı anbean kameralarda
YEREL HABERLER Hırsızlık anı anbean kameralarda
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli kurye metrelerce sürüklenerek yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli kurye ...
Park halindeki otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile böyle çarptı