Bursa'da güneş yerini yağmura bırakıyor Bursa için zirai don uyarısı

Meteoroloji Bursa için 28 Şubat pazar günü hava tahmin raporunu yayımladı. Bursa'da güneş yerini yağmura bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa yağmurlu, sıcaklığın ise en yüksek 9, en düşük 5 derece olması tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi beklenen Bursa'da çiftçiler içinde hafif, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere zirai don uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bugün kar yağışı beklenirken, sıcaklığın en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 53 santimetre olarak bildirildi.

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