Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'

DHA

Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da küçükbaş yetiştiricisi Sezer Çubuk'un (29) baktığı 'Kezban' isimli kuzu, yeni doğum yapan çoban köpeğinden süt emiyor. Çoban köpeği, hem kendi 7 yavrusunu emzirirken hem de kuzuya 'süt annelik' yapıyor.
İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sezer Çubuk'un baktığı koyun, geçen ay doğum yaptı. Çubuk, yavru kuzuya 'Kezban' ismini verdi. Kuzuya annesinin sütünün yetmediğini fark eden Çubuk, diğer koyunlardan süt sağıp, Kezban'a biberonla içirmeye başladı. Bu sırada sürüdeki 'Sarı' isminin verildiği çoban köpeği de doğum yaptı. Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban'ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti. Sarı'nın hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban'a annelik yaptığını gören Çubuk, şaşkınlık yaşadı. Çoban köpeğinin kuzuyu ve 7 yavrusunu emzirdiği anlar ise görüntülendi.
'KÖPEĞİMİZ SÜT ANNESİ OLDU'
Durumu anlatan Sezer Çubuk, "Bu kuzu bizim Kezban kızımız, bir de Sarı köpeğimiz var. Kezban´ı zaten diğer koyundan keçiden emziriyorduk. Köpeğimizin yavruları olunca koyunların olduğu yere köpeği de getirdik. Bir baktık ki Kezban, köpeği de emiyor. Biz de şaşırdık tabi. Bu normal bir şey değil. Çok şaşırdık ve bize değişik geldi. Yani kuzumuzun süt annesi de olmuş oldu. Kezban´ın şu an karnı doyduğu için keyfi de yerinde. Allah izin verirse kocaman kuzu olacak ve Kezban da anne olacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-04-18 08:23:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ...
Maskeyi yüzü yerine motosikletinin plakasına takan sürücüye 7 bin 465 TL ceza
YEREL HABERLER Maskeyi yüzü yerine motosikletinin plakasına takan ...
Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa genelinde 730 bin dozu aşkın aşılama yaptık"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa ...
15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
YEREL HABERLER 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza ...
Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki Eren öldü; kaza kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki Eren ...
İftara dakikalar kala çıkan çatı yangını söndürüldü
YEREL HABERLER İftara dakikalar kala çıkan çatı yangını söndürüldü
Bursa'da 15 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da 15 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi
Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ...
İftara dakikalar kala büyük yangın: Apartman tahliye edildi
YEREL HABERLER İftara dakikalar kala büyük yangın: Apartman tahliye ...
Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
YEREL HABERLER Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto ...
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin’den Galatasaray maçı sonrası sert sözler
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin’den ...
"Öğretmenler için meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalı"
YEREL HABERLER "Öğretmenler için meslek kanunu ivedilikle ...
Esnaf, yanan tarihi evin kundaklandığını öne sürdü
YEREL HABERLER Esnaf, yanan tarihi evin kundaklandığını öne sürdü
Bursa’da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu Osmangazi’den 70 ülkeye bilim, kültür ve kardeşlik
YEREL HABERLER Bursa’da yabancı öğrenciler mehter takımı ...
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada Yağmurlu yolda kontrolden çıkan tır önce motosiklete sonra da traktöre çarptı, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar ...
Yıldırım Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor
Bursa'ya çamur yağdı.. Bursa için sarı uyarı, Kuzey Afrika'dan toz taşımı yaşandı
YEREL HABERLER Bursa'ya çamur yağdı.. Bursa için sarı uyarı, Kuzey ...
Lemurların beslenme anlarında ortaya renkli görüntüler çıktı
YEREL HABERLER Lemurların beslenme anlarında ortaya renkli ...
Operasyon geçiren Bursasporlu Cüneyt Köz’den teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Operasyon geçiren Bursasporlu Cüneyt Köz’den teşekkür ...
Bursaspor son dakikaları seviyor
YEREL HABERLER Bursaspor son dakikaları seviyor
Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı
Bursaspor’da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları ...