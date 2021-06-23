Bursa’da alkollü sürücü polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı

Bursa’da 227 promil alkolle sürücü koltuğuna oturan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir avukat, polis uygulama noktasına daldı. Kazada, uygulamada görevli 2’si polis 4 kişi yaralandı. Öte yandan feci kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye aşırı süratli olduğu iddia edilen ve avukat olduğunu öğrenilen Doğukan U., idaresindeki 16 AKA plakalı araç, İzmir Yolu Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polislerin bulunduğu uygulama noktasına, ardından 16 BF 105 plakalı seyir halindeki araca çarptı. Kazada, uygulama noktasında görevli bulunan trafik polis memurları Rıdvan G., ile Ersin G., seyir halindeki araçta bulunan Şuayip G. ve alkollü sürücü Doğukan U., yaralandı. Uygulamada görevli diğer polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si polis 4 kişi, olay yerine gelen ambulans ekipleri ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Aslan, daha sonra yaralı polis memurlarının bulunduğu hastaneye giderek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



227 promil alkollü olduğu belirlendi



Avukat olduğunu öğrenilen sürücü Doğukan U.'nın hastanede yapılan testinde 227 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sebebiyle 1 polis otosu kullanılamaz hale gelirken, Bursaİzmir Yolu Caddesi’nde araç yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.



Feci kaza kameralarda



Öte yandan yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Doğukan U., idaresindeki otomobilin hızla seyrettiği ve uygulama noktasına dalıp, bir otomobile ve polis aracına çarptığı görüldü. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.