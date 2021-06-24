Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti

Bursa'da iki kağıt toplayıcısının kavga ettiği sırada biber gazı kullanılınca ikisi de hastanelik oldu.

İznik ilçesinde karton toplamakta anlaşamayan iki kişi kavga etmeye başladı. Karton toplayıcılardan birisinin biber gazı sıkması üzerine ikisi de nefes alamayarak hastanelik oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Biber gazından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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