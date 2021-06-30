

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi, TIR'ın altında yaklaşık 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Otobanda yaya olarak gezen kimliği belirlenemeyen bir kişi, Bülent M. yönetimindeki 34 TH 0164 dorse plakalı TIR'ın çarpması sonucu altında kaldı. Erkek olduğu öğrenilen kişi yaklaşık 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ölen skişinin cansız bedenini, TIR'ın altından çıkardı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, TIR sürücüsü Bülent M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-06-30 03:12:30



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