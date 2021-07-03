Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ve yardımcısı Batalla’dan özel ders

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ve yardımcı antrenör Pablo Martin Batalla, futbolcularla birlikte çalışmaların merkezinde yer aldı. Her iki antrenörün de performansı genç futbolculardan alkış topladı.

Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde ise pas pres oynunu oynandı. Mustafa Er ve yardımcısı Pablo Martin Batalla da çalışmaların içinde oldu. Her iki antrenörün de performansı genç futbolculardan alkış topladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edildi. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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