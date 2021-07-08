Bursaspor kamp çalışmaları için Afyon’a gitti

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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Afyon’a gitti. Yeşilbeyazlılar kampın ilk antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam edecek. 11 günlük kamp çalışmaları için bugün Afyon’a giden yeşilbeyazlı takım, ilk çalışmasını da bu akşam saat 18.00’de gerçekleştirecek. Afyon’da coşkuyla karşılanan kafilede Teknik Direktör Mustafa Er’e çiçek takdim edildi. İki hazırlık maçı yapması beklenen Bursaspor, Kurban Bayramı izni sonrası Bolu kampı için yola çıkacak.

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