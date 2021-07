'Orta Asya Zirvesi' sona erdi

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, “Uluslararası Orhon Yazıtları ve TürkMoğol İlişkileri Sempozyumu” sona erdi.

İki gün süren ve 6 farklı ülkeden 32 bilim insanı ve akademisyenin katıldığı sempozyumun kapanış bildirgesinde; asırlarca çeşitli imparatorlukların şemsiyesi ve idaresi altında yaşayan Türk ve Moğol halklarının, sadece aynı siyasi değerleri değil, aynı kültür ve uygarlık değerlerini de taşıdıkları ifade edildi. Klasik belediyecilik hizmetleri dışında kültür, sanat, spor, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi yaşamın her anına dokunan, vatandaşın talebi ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda fark oluşturan hizmet ve yatırımlara imza atan Osmangazi Belediyesi, tarihte ilk ‘Türk’ kelimesinin geçtiği belge olan Orhon Yazıtları ve TürkMoğol ilişkileri adıyla, Uluslararası bir sempozyum gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen “Uluslararası Orhon Yazıtları ve TürkMoğol İlişkileri Sempozyumu’na Türkiye’nin yanı sıra, Kazakistan, Azerbaycan Kırgızistan, Japonya ve Moğolistan’dan akademisyenler katıldı. Toplam 7 oturumun gerçekleştiği sempozyumda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler tarafından sunulan bilidirler, Prof. Dr. İlhan Şahin, Prof. Dr. Enkhbat Avirmed ve Prof. Dr. Güljenat Kurmangaliyeva Ercilasun tarafından “Orhon Yazıtları ve Türk Moğol İlişkileri” adıyla kitaplaştırıldı.

İki gün süren ve büyük ilgi gören sempozyumun kapanış oturumunda konuşan, aynı zamanda sempozyumun koordinatörlüğünü de yapan Prof. Dr. İlhan Şahin, her biri alanında uzman isimlerin katıldığı sempozyumun gerek akademisyenler, gerekse diğer katılımcılar açısından çok verimli geçtiğini söyledi. Prof. Şahin, “Sempozyumlarda en önemli şey, sunulan bildirilerin kalıcı hale gelmesidir. Burada da, iki gün boyunca sunulan bildiriler, ‘Uluslararası Orhon Yazıtları ve TürkMoğol İlişkileri’ adı altında kitaplaştırılarak ölümsüzleştirildi. Tarihe bir not düşüldü. Günümüz dünyasında bilgi toplumu olmak çok önemli. Eğer bilgi toplumuysanız, dünyadaki varlığınızı koruyabilirsiniz. Orhon Yazıtları da, TürkMilleti’nin bir nevi tapu senetleridir. Bu tür sempozyumlar da, kültürümüzü tanıyıp öğrenme ve öğretme adına çok çok önemli. Son yıllarda Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel konularda düzenlediği etkinlikler, bu manada son derece yerinde oluyor. Ben, tüm katılımcılar adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının kapanış oturumuna katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu da, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. İlkini düzenledikleri Orhon Yazıtları ve TürkMoğol İlişkileri Sempozyumu’nu önümüzdeki yıllarda da düzenlemek istediklerini ifade eden Hasanoğlu, “Moğolistan’ın Arhangay Belediyesi ile yapmış olduğumuz kardeşlik protokolü, böyle bir sempozyum düzenlememize de vesile oldu. Sonuç bildirgesinde de ifade edildiği gibi, bu tür sempozyumların kalıcı hale gelmesi çok önemli. Osmangazi Belediyesi olarak, kardeş şehrimiz Arhangay ile birlikte bu sempozyumu kurumsal bir hale getirmek. Bunun de takipçisi olacağız” diye konuştu.

Kapanış oturumunun sonunda yayınlanan sempozyum sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

“Sempozyuma sunulan bildiriler çerçevesinde, bugün Moğolistan coğrafyasında yer alan ve 8. yüzyılın ilk yarısında Göktürkler döneminde Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen Orhon Yazıtları’nın hem devlet ve yönetim, hem de siyasetname özelliğinde taş üzerine kazılarak yazılmış âbidevî bir kaynak olduğu vurgulanmıştır. Bu âbidevî kaynağın sadece Türk tarihi için değil, bozkırda yaşayan bütün topluluklar için vazgeçilmez bir miras olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanında asırlarca çeşitli imparatorlukların şemsiyesi ve idaresi altında yaşayan Türk ve Moğol halklarının sadece aynı siyasi değerleri değil, aynı kültür ve uygarlık değerlerini de taşıdıkları özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda Osmangazi ve Arhangay Belediyeleri’nin kardeş belediye olmaları, ortak araştırmalar için itici bir güç sağlamıştır. Bu kardeşlik her iki belediyeyi, derinlemesine yapılacak çalışmalarda öncü bir hâle getirmiştir. Böylesine önemli bir toplantıyı gerçekleştiren ve akademik bir mizanpaj ile yayımlayan Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar’a, Orhon Yazıtları ve TürkMoğol İlişkileri üzerine çalışan akademisyenler olarak teşekkür ediyoruz.”

