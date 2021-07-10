Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) VOLEYBOL Efeler Ligi´nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenörlüğe Levent Zoroğlu´nu getirdi.

2021-2022 sezonunda Bursa´nın Efeler Ligi´ndeki tek temsilcisi olacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda Levent Zoroğlu yönetiminde maçlara çıkacak. Geçtiğimiz sezon İnegöl Belediyespor´u çalıştıran Zoroğlu, antrenörlüğe 1997 yılında Tokat Belediye Plevnespor'da yardımcı antrenör olarak başladı. Levent Zoroğlu, sonrasında Sivas 4 Eylül Belediyespor'a başantrenör olarak transfer oldu. 8 sene Sivas 4 Eylül Belediyespor'u çalıştıran Zoroğlu, takımını 2 kez Efeler Ligi'ne çıkarmayı başardı. 2016-2018 yılları arasında iki sezon İnegöl Belediyespor'u çalıştıran Zoroğlu, Bursa ekibi ile Avrupa kupasında mücadele etti. Geçen sezon başında Arhavi Voleybol ile anlaşan Levent Zoroğlu, ardından İnegöl Belediyespor'u çalıştırdı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-07-10 12:52:07



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