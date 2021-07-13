Çağatay Yılmaz: “Transfer yasağının kalkması bize pozitif yansır”

Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, “Transfer tahtasının açılması bizi pozitif etkiler. Ne kadar tecrübeli futbolcu olursa bizim için o o kadar iyi” dedi.

Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, Afyon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki futbolcu, tempolu çalıştıklarını söyleyerek, “Yoruluyoruz. Ama sezon başı kamplarında bu çok normal. Yorulmamız lazım ki yeni sezonda maçlara hazır bir şekilde çıkalım” diye konuştu.

Çağatay Yılmaz, transfer tahtasının açılmasının kendilerine pozitif anlamda yansıyacağının altını çizerek, “Ne kadar tecrübeli futbolcu o kadar iyi. Bizim onlardan bir şeyler feyz almamız lazım. Önümüzde örnekler var. Geçen sene Aykut abi, Özer abi vardı. Emirhan abi ve Furkan abi de tecrübeli sayılıyor artık. Bizim de kademe atlamamız lazım. Transfer tahtası açılırsa bize yararlı olur” diye konuştu.



“Taraftarımız bize yüzde 90 maç kazandırır”

‘Pablo Martin Batalla’nın idmanda yer alması sizi nasıl etkiliyor?’ sorusuna ise genç futbolcu, "Pablo hala futbolcu gibi. Onu çok seviyoruz. Devamlı bizle konuşuyor. Bizi yönlendiriyor” cevabını verdi.

Yeni sezonda taraftarların tribünde yer alacak olması ile ilgili de konuşan Çağatay, “Taraftar bize maç kazandırır. Biz genciz. Bir tezahürat bizi pompalar. Biz de yükselmek istiyoruz. Bu durumun da bize maç kazandırmasını yüzde 90 olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.



“İlk hedefim 11’de istikrarlı oynamak”

Hedeflerinden de bahseden Çağatay Yılmaz, “Ben 45 yıldan beri A takımdayım. Olduğum takımda istikrarlı bir şekilde ilk 11 oynamak istiyorum. İlk hedefim bu. Sonra da Avrupa’ya gitmek istiyorum” dedi. Takım halinde çok eğlendiklerini belirten genç oyuncu, “Biz çok eğleniyoruz. Altyapıdan beri beraberiz. Abi kardeşlik seviyesi de var. İşimizi iyi yapıp, eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu son olarak, Vakıfköy’ün bir futbolcu fabrikası olduğunu dile getirerek, “Transfer yasağı geldi, gençler oynadı denmemesi lazım. Bu yasak gelmeden de gençler oynamalı. Biz bunu yansıttık ve süre almak için her zaman daha çok çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

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