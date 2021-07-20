Hayırlı bayramlar Bursa

Pandemi nedeniyle kısıtlamalarla geçen son 3 bayramın ardından Kurban Bayramı ayrı bir coşku ile başladı. Bayram namazını beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile tarihi Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkese hayırlı bayramlar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bayram namazını tarihi Yıldırım Beyazıt Camii’nde kıldı. Namaz sonrası cami bahçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Aktaş, bir kurban bayramına daha sağlık ve sıhhatle ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Son 3 bayramdır pandemi dolayısıyla bayram heyecanının doya doya yaşanamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Geçen bayram da yasaklıydı biliyorsunuz. Bugün şükürler olsun buradayız. Rabbim inşallah eksikliğini vermesin. Bayramlar her halükarda kardeşlerin, dostlarım buluşmasıdır, küslerin barışmasıdır. Ama bu bayram Kurban Bayramı. Yardımlaşmanın da velhasıl Allah'a kurban olmak adına kurbanların da takdim edildiği bir bayramdır. Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin. Herkese hayırlı bayramlar dilerim” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da “Bayramlar bizim birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın, paylaşmanın yoğun yaşandığı özel günler. Son 3 bayramımız pandeminin gölgesinde kısıtlamalarla geçti. Bu bayramı inşallah biraz daha rahat bir ortamda idrak edeceğiz. Rabbim nice sağlıklı bayramlarda buluştursun bizleri inşallah” dedi. Başkan Aktaş ve Yılmaz daha sonra Yıldırım Beyazıt’ın türbesini de ziyaret etti.

Tam bir bayram sofrası

Başkan Aktaş, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kahvaltı sofrasını, dünyanın dört bir yanından eğitim almak için Bursa'ya gelen yabancı öğrencilerle paylaştı. Gerek pandemi gerekse de farklı nedenlerle Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan Müslüman öğrenciler, Başkanlık Konutu'nda düzenlenen kahvaltıda aile sıcaklığı yaşadı. Kahvaltıya eşi ve çocuklarıyla katılan Başkan Aktaş, konuklarının çayını kendi elleri ile servis etti, tüm öğrencilerle tek tek sohbet etti. Bayram kahvaltısını da eğitim almak için yurtdışından gelen Müslüman öğrencilerle birlikte yaptı.

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