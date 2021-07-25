Yangın çıkan otomobil, hareket edip dere yatağına düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye beklenirken hareket edip dere yatağına düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl-Gündüzlü Mahallesi´ndeki bir tesise gelen Saadet Yılmaz, otomobilin park edip kahvaltı yapmak için ailesiyle birlikte içeri girdi. Bir süre sonra otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı, ardından da alev aldı. Yılmaz itfaiyeye haber verirken, bu sırada freni boşaldığı öne sürülen otomobil, hareket edip yokuş aşağı ilerleyerek dere yatağına düştü. Gelen itfaiye ekibinin müdahale edip söndürdüğü araç, kullanılmaz hale geldi.
Otomobilin hareket edip dereye düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-07-25 16:59:43
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