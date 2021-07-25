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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor cephesinden Serdar Özkan açıklaması

İHA

Bursaspor cephesinden Serdar Özkan açıklaması

Bursaspor Başkan Danışması Beytullah Süat, Serdar Özkan’ın ifadelerine cevaben bir açıklama yayımladı. Süat, “Serdar (Özkan) efendi, sen gelmeden menajerin 500 bin TL diyordu, sen 2 milyon TL olmadan olmaz dedin. Hepiniz tahtada kolaylık sağlayacaksınız diye Bursaspor'un tepesine çıkmaya çalıştınız” dedi.
Bursaspor Başkan Danışmanı Beytullah Süat, transfer tahtasının açılmasında sorun yaşadıkları Serdar Özkan’la ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcunun yaptığı açıklama sonrası sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanan Süat, şunları söyledi:
“Bursaspor Kulübü artık asla menajer oyunlarına gelmeyecek. Başkalarının yaptığı gibi tahtayı açmak için bedel ödenmeyecek. Bu böyle bilinsin Geçen yıllarda bu kadar bol transfer niye yapıldı? Tahtayı açmak için kimler alınmak zorunda kaldı? Serdar (Özkan) efendi, sen gelmeden menajerin 500 bin TL diyordu, sen 2 milyon TLolmadan olmaz dedin. Hepiniz tahtada kolaylık sağlayacaksınız diye Bursaspor'un tepesine çıkmaya çalıştınız. Eski yönetim yok karşınızda, git kiminle sorun yaşadıysan onu anlat, 1 ay önce de paramın hepsini istiyorum diyordun, unuttun mu?”

Serdar Özkan ne demişti?
Bursaspor’un eski tecrübeli futbolcusu Serdar Özkan, yaşanan sıkıntıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“Şimdi siz beni hedef gösteriyorsunuz öyle mi? Ama ben o koskoca camiaya saygımdan dolayı konuşmayacağım. 1 ay önce beni Bursa'ya çağırıp nasıl anlaştığımızı nasıl orta yolu bulduğumuzu da keşke anlatsaydınız. Sonrasındaki tavrınızı da anlatsaydınız. Şimdi işin kolayı 1 kişi kaldı Serdar parasının hepsini istiyor. Bu kadar kolay değil insanları küçültmeye çalışmak, karalama yapmak. Ayıptır, günahtır. Merak etmeyin bizim konuştuklarımız aramızda kalır. Ben geçen sene ne kadar adım attıysam karşılık göremedim. Şunu bilin üzerinde baskı kurmaya çalıştığınız oyuncu 20 yaşında değil. O kadar çok şey var ki anlatmak istediğim ama dediğim gibi büyük camiaya saygımdan susuyorum. Not: 6 senedir Eskişehirspor'dan alacağıma her sene ilk imzayı ben atıyorum. Bu taraftan da bakın istedim. Kalın sağlıcakla.”

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