Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüştü

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu’nda buluşan ikili, kısa süren toplantıda yeşilbeyazlı kulüple ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. TFF Genel Kurulu’nda, Bursaspor Kulübü’nü Başkan Hayrettin Gülgüler ve TFF Delege Kurulu Üyesi Burakhan Kutlucan temsil etti. Toplantı öncesinde Başkan Hayrettin Gülgüler ve TFF Delege Kurulu Üyesi Burakhan Kutlucan, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Bursaspor’la ilgili bilgi alışverişi de yapıldı. Ancak kısa süren toplantının detayları paylaşılmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.