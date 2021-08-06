Halk dansları ekiplerinden duygulandıran destek

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Bursa Halk Dansları Toplulukları'nın bir araya geldiği şölen bu akşam Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’ndaki final gösterileriyle sona eriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle gerçekleştirilen Halk Dansları Şöleni, folklorik görselliğin yanı sıra anlamlı desteklere de sahne oldu. Şölenin 2. gününde Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan, Kestel Belediyesi, Orhangazi BALGÖÇ, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Toplulukları ile PRUSA Sanat Gençlik Spor Kulübü sahne aldı. Ekiplerin yöresel halk oyunlarını sergiledikleri gösteriler, büyük beğeni topladı. Gösterileriyle büyük alkış alan Halk Dansları Toplulukları'ndaki gençler, harçlıklarını ülkemizin yüreğini yakan orman yangınlarına nefes olması maksadıyla fidan kampanyasına bağışladı. BKSTV Başkanı Özer Matlı, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu başta olmak üzere harçlıklarını fidan bağışına veren gençleri tebrik etti. Bursalıları bu akşam yapılacak final gösterilerine katılarak ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek olmaya çağıran Matlı, ekiplere katılım belgelerini BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik ile birlikte verdi. Şölen 6 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’ndaki kapanış gösterileriyle sona erecek.

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