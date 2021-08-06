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İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Muti Gıda firmasının baybayan 50 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 50 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Kestel Barakfakih OSB’de üretimini sürdüren Muti Gıda firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Muti Gıda firması; meyvesebze ayıklama işinde çalışmak üzere beden işçisi olarak personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 1855 yaş arası bay ve bayan toplam 50 personel alımı yapılacak. İnegöl’e servisi olan firmada çalışmak için başvurular 10 Ağustos Salı günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

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