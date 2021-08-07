Bursa'da stajyerlere oryantasyon eğitimi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, bilgi paylaşımından teknoloji ve bilime birçok konuda olumsuzluklara neden olan Covid19 salgını koşullarında, kurum bünyesinde yaz stajı yapan üniversite ve lise öğrencilerine destek vermeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gençlere verdiği önem ve destek doğrultusunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde koordine edilen yaz dönemi stajına katılan üniversite öğrencileri, meslek, kişisel gelişim, amaç ve hedefleri göz önünde bulundurularak belediyenin farklı hizmet birimlerinde stajlarına başladı.

İlerleyen yıllarda hem Bursa yerelinde hem de Türkiye ve dünyada istihdamı, üretimi, hizmeti, bilimi ve teknolojiyi üstlenecek; katma değer sağlayacak gençlerin motivasyonlarını arttırmak, kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak, hizmet birimlerini tanıtmak, çalışan personelle tanışmalarını sağlamak amacıyla Belediye meclis salonunda oryantasyon eğitimi yapıldı.

Ayrıca öğrencilerin stajlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerini temin amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile “İlk Yardım” konularında eğitim almaları sağlandı.

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