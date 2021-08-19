Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a toplamda 61 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:"Bursaspor Kulübü'nün, 15.08.2021 tarihinde oynanan BursasporAdanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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