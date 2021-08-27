Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir Paralimpik Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükseldi

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Hatice Kübra İlgün´den sonra Bursa´ya bir başka olimpiyat heyecanı yaşatan Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir, Paralimpik Olimpiyat Oyunları´nda Masa Tenisi C10 teklerde çeyrek finale yükseldi.Hatice Kübra İlgün´ün Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları´nda üçüncü olarak Bursa´ya ilk olimpiyat madalyasını kazandırmasının ardından Paralimpik Olimpiyat Oyunları´nda mücadele eden bir başka Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir de şehrin yüzünü güldürdü. Dev organizasyonda Masa Tenisi C10 kategorisinde mücadele eden Merve Cansu Demir, Japon rakibi Nozomi Takeuchi'yi mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. A Grubu´ndaki ilk maçında Polonyalı rakibine yenilmesine karşın tur şansını sürdüren Büyükşehir Belediyesporlu Merve Cansu Demir, ikinci sınavında Japon Nozomi Takeuchi karşısında 11-8, 11-7 ve 11-9'luk setlerle 3-0´lık galibiyete ulaşarak çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-27 14:13:36



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