Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, Amed Sportif Faliyetler’e kiralandı

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Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faliyetler’e kiralandı. 21 yaşındaki futbolcunun, yeşilbeyazlı kulüple 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz’la 1 seneliğine yollar ayrıldı. Yeşilbeyazlı takımın altyapısından yetişen ancak bu sezon forma şansı bulmakta zorlanacağı belirlenen 21 yaşındaki futbolcu, Amed Sportif Faliyetler’e kiralandı. Bursaspor’da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağatay Yılmaz, geçen sezon çıktığı 27 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

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