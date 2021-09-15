Polisten zehir tacirlerine geçit yok

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde denetimleri sıkılaştırdı. Operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 16 kişi hakkında işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 kişiye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilogram 18 gram Hint keneviri (esrar), 145,15 gram sentetik kannobioid (Bonzai), 19 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 1 kişiye ise tombala çektirmek suretiyle kumar oynatmaktan adlî işlem yapıldı. Ayrıca 8 yıldır firarî durumda bulunan, hakkında birçok suçtan aranma kararı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin toplumun huzurunu bozan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.