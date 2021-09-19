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BTSO TAM’ın yenilenen binası hizmete girdi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "BTSO TAM, çağı yakalayan bir vizyonun örneği"

İHA

BTSO TAM’ın yenilenen binası hizmete girdi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "BTSO TAM, çağı yakalayan bir vizyonun örneği"

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi’nin yenilenen binası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımlarıyla hizmete açıldı. Bakan Gül, Bursa’nın BTSO TAM ile Londra ve Frankfurt gibi tahkim ve arabuluculukta dünyanın örnek şehirleri arasına girdiğini belirterek, “Çağı yakalayan, gelişime ve yeniliğe açık bir anlayışla yapılan tüm faaliyetleri bakanlık olarak bizler de destekliyoruz” dedi.
Türkiye’deki oda ve borsalar arasında tahkim ve arabuluculuk merkezini 2015 yılında ilk kez hayata geçiren BTSO, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin Türkiye’de gelişmesi için önemli bir adım attı. BTSO TAM’ın Altıparmak’taki yenilenen hizmet binası törenle açıldı. Programın açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mahkemelerin yanı sıra mahkeme öncesi ya da mahkemeye alternatif çözüm yöntemleri konusunda Türkiye’de dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri ve kurumsal mekanizmaları hukuk camiasına kazandırdıklarını söyledi.
“BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nden çok gurur duydum” diyen Bakan Gül, BTSO’nun vizyonu sebebiyle BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimini kutladı. Bursa’ya yakışan bir merkezin faaliyete geçtiğini ifade eden Gül, “BTSO TAM Bursa’ya yakışan, bu işin ruhuna uygun olarak hazırlanmış çok önemli bir merkez. BTSO’yu ve tüm ekibini tebrik ediyorum” dedi.
Bursa’nın BTSO TAM ile dünyada örnek gösterilen tahkim ve arabuluculuk merkezleri arasına girdiğini belirten Bakan Gül, “Bursa, ekonomi anlamında ülkemizin öncü şehirlerinden birisi. BTSO, Bursa’mızın sanayi ve yatırım kenti olmasına çok önemli katkı sağlıyor. Bursa, BTSO TAM ile tahkim ve arabuluculuk konusunda Londra ve Frankfurt gibi dünyanın örnek şehirleri arasındaki yerini aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü ile tahkim hakemliği eğitimlerinin BTSO’da veriliyor olması ayrıca sevindirici. Çağı yakalayan, gelişime ve yeniliğe açık bir anlayışla yapılan tüm faaliyetleri bakanlık olarak destekleyeceğiz. Tahkim ve arabuluculuk merkezlerinden gelen tüm önerileri yakından takip edeceğiz. Bizim yaklaşık bin yıllık ahilik geleneğimiz var. Bizler sorunları uzlaşma ile çözen bir milletiz. Bu merkezlerimiz ihtilafların çözüme kavuşturulma iradesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Adalet ve güven duygusu güçlü olan bir ülkenin ekonomisinin de güçlü olacağını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bu kapsamda toplumumuzun ve iş dünyamızın ihtiyacına cevap veren düzenlemelerin yanı sıra Singapur Sözleşmesi’nin imzalanması, ülkemizin iş dünyasındaki hukuki güvenliğini güçlendirmiş ve Türkiye’mizi yabancı yatırımlar için daha da cazip bir ülke haline getirmiştir. Bununla birlikte çalışma hayatında zaman ve itibar kayıplarının önüne geçen tahkim ve arabuluculuk imkânlarının geliştirilmesi de gerek çalışma hayatı gerekse de hukuk sistemimiz için stratejik nitelikte adımlardır” dedi.
Başkan Burkay, BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin yargıdaki iş yükünü hafifletirken, öngörülebilir yatırımlara ve yeni iş olanaklarına zemin hazırlayan, firmalara uluslararası ticarette zaman ve itibar kazandıran önemli bir ekosistemin parçası olduğunu vurguladı. Türkiye’deki ilk ileri arabuluculuk eğitimlerini düzenleyen BTSO TAM ile Bursa’da tahkim hakemi, arabulucu ve uzlaştırıcı yetiştirilmesinde etkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Burkay, şöyle konuştu:
“Bursa Uludağ Üniversitemiz ve merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu ile yaptığımız işbirliğiyle tahkim hakemi ve tahkim avukatı yetiştirilmesine de öncülük ediyoruz. Dünya genelinde İngilizce olarak verilen tahkim hakemliği eğitimi, işbirliklerimiz kapsamında dünyada ilk defa Türkçe olarak BTSO TAM tarafından Bursa’da gerçekleştirildi. Başta tahkim ve arabuluculuk merkezlerimiz olmak üzere yargı reformuna dönük olarak iş dünyamız ile istişare içinde hayata geçirilen tüm uygulamalar için teşekkürlerimi arz ediyorum. BTSO olarak arabuluculuk başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ülkemizde daha da gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”
Arabuluculuğun dava şartı olarak yasal düzenlemeye kavuşmasının BTSO’nun talepleri arasında olduğunu belirten Başkan Burkay, bu düzenlemenin hayata geçmesinden dolayı Bakan Abdulhamit Gül’e teşekkür etti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO’nun küresel vizyona sahip projeleriyle kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirterek, “Kentimizin ekonomik gücünün çatısını BTSO oluşturuyor. Bugüne kadar küresel vizyona sahip sürdürülebilir proje ve politikalarla BTSO birçok odamıza ilham kaynağı oldu. BTSO, 2015 yılında Türkiye’de arabuluculuk merkezini hayata geçiren ilk oda unvanını da taşımaktadır. Arabuluculuk karnesine baktığımızda Bursa, Türkiye’nin nüfusa oranla en başarılı ili konumunda. BTSO TAM’ın kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Bakan Gül, açılışın ardından BTSO TAM’ın yenilenen merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında BTSO TAM Divan Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan’dan bilgi aldı. Bakan Gül program kapsamında ayrıca Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısına katıldı. Programa, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, bakanlık bürokratları, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile konsey başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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